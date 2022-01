Mouscron est à un tournant de sa saison à différents niveaux. Sur le plan financier, un accord doit être rapidement trouvé afin de rentrer un dossier de licence complet. Sur le plan sportif, les Hurlus vont enchaîner trois rencontres qui leur permettront de savoir s’ils sont capables d’encore rêver du barrage ou pas. Ils vont effectivement affronter le RWDM (3e) ce dimanche, Waasland (2e) samedi prochain et Westerlo (1er) une semaine plus tard. "Trois gros matchs en effet, reconnaît José Jeunechamps. On doit se réveiller. Vu les résultats, on a souvent joué avec le même onze. Mais le résultat de Deinze, par exemple, me reste en travers la gorge parce qu’on menait 0-2. On n’a pas eu de matchs amicaux pour faire jouer la concurrence. Mais je ne veux surtout pas qu’on s’endorme malgré tout ce que l’on vit. Dan le staff, on reste des compétiteurs. On a toujours cette envie de gagner les matchs et de mener ce groupe le plus haut possible".

"On a roulé en Porsche, on ne veut pas retourner en Golf"