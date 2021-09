Mouscron a ouvert son compteur de points face à Virton. Mais il pourra regretter de ne pas avoir empoché sa première victoire. Car même à dix, il a dominé une bonne partie de la rencontre.

Pour ce choc wallon, Enzo Scifo apportait deux changements. Giunta et Ribeiro étaient titulaires par rapport à Deinze. Christophe Grégoire, fort de son 4 sur 6, conservait le même onze de base. Une tactique qui fonctionnait bien car les Gaumais ouvrait le score sur leur première occasion grâce à la tendresse de Gueye qui se faisait rouler par Aabbou. L’ailier n’avait plus qu’à trouver Sula isolé.

Mais dans la semaine, Scifo avait insisté sur l’importance d’avoir une mentalité irréprochable. Le coach peut être rassuré : ses troupes l’ont eue. Encore plus après la rouge de Taravel. Pour preuve, les Hurlus égalisaient sur le coup-franc qui suivait Par Ribeiro qui se voyait récompensé de ses dernières bonnes sorties. Une fin de première mi-temps totalement folle qui montrait la nervosité présente dans cette rencontre 100 % wallonne. Une nervosité engendrée également par l’arbitre qui a dégainé très (trop ?) facilement.

En infériorité numérique, contrairement au duel face à Deinze, les Mouscronnois ont décidé de ne pas reculer. Malgré les changements offensifs apportés par Grégoire à la pause avec les montées de Touré et Anne. Virton tentait de mettre la pression mais le REM avait les plus grosses occasions. Et de loin ! Ribeiro a touché la latte alors que Chevalier se heurtait à Sadin. On pouvait ajouter une opportunité pour Tainmont dont le contrôle était long. Dans un match de boxe, on dirait que Mouscron s’est imposé aux points.

Mais en football, il n’y a que les goals qui comptent pour engendrer les victoires. Si les Hurlus veulent obtenir leur 1er succès, il faudra travailler la finition. Mais l’évolution est présente. L’Excel se provoque des occasions. Ce ne fut pas toujours le cas lors des premiers matchs.

Mouscron : Mandanda, Myny Gueye, Taravel, Bocat, Giunta (64e Carcela), Diandy, Lepoint, Tainmont (88e Atteri),Ribeiro (86e Dioné), Chevalier.

Virton : Sadin, Vinck, Doué, Droehnle, Hamzaou. (67e Rizzo), Kryezu, Guillaume (46e Touré), Allach (46e Anne), Colella, Aabbou (77e Karamoko), Sula (77e Ahlinvi).

Buts : Sula (0-1, 26e), Ribeiro (1-1, 39e ).

Cartes jaunes : Taravel, Chevalier, Lepoint, Droehnle, Gillekens, Aabbou, Vinck. Carte rouge : Taravel (38e, 2CJ). Arbitre : M. Denil.