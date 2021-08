Mercredi, Mouscron a accueilli sa treizième recrue du mercato. Déjà ! Ismaël Sow arrive des équipes de jeunes des Girondins de Bordeaux, l’un des deux autres clubs de l’actionnaire majoritaire, Gérard Lopez. Il s’agit d’un arrière droit formé exclusivement dans l’ancien club de Zinédine Zidane. À 20 ans, il entrera en concurrence avec Frédéric Duplus pour un poste de titulaire. Le Franco-Sénégalais vient en tout cas combler un manque et permet de doubler le poste en cas d’absence.

Équilibrer le noyau

Ce transfert ne sera certainement pas le dernier au Canonnier. Depuis le début de la préparation, Enzo Scifo insiste sur l’importance « d’équilibrer l’effectif ». Il l’avait encore rappelé après la défaite initiale face au RWDM.

Le manque le plus criant est forcément offensif. Le coach hurlu aimerait jouer avec deux buteurs. Que ce soit dans un 4-4-2 ou dans un 5-3-2. Mais pour l’instant, il n’a pas les joueurs suffisants. En tant que véritable « neuf », il ne peut compter que sur Virgiliu Postolachi qui n’a pas encore marqué sous les couleurs hurlues, sur Zakaria Atteri qui est encore tendre vu son âge et sur Bison Gnohéré qui a raté une bonne partie de la préparation. Mais l’ancien Carolo nous a fait comprendre qu’il était plus motivé que jamais pour réussir à s’imposer au Canonnier. Mathéo Vroman, après sa prestation face à Lommel, provoque plus de dangers depuis un flanc.

Des opportunités en fin de mercato

L’apport de sang neuf semble donc obligatoire si le REM veut faire oublier ce problème de finition. En deux rencontres, les Hurlus n’ont trouvé les chemins des filets qu’à une reprise. Et encore, c’était sur un penalty inscrit par Mohamed. Le président, Patrick Declerck, nous rappelait dernièrement que l’Excel « était sur plusieurs pistes pour renforcer son attaque. J’ai toute confiance en Mbo Mpenza et Enzo Scifo pour trouver les bons joueurs. Toutefois, on sait que ce genre de profils est les plus recherchés. Ils coûtent souvent très chers en début de mercato avant de voir leur prix baisser au fur et à mesure qu’ils restent sur le carreau. Avec le Covid, ce sera encore plus le cas cette saison. Car les clubs ne sont plus capables de délier autant les cordons de la bourse. À nous de saisir la bonne opportunité tout en restant dans les limites budgétaires que l’on a fixées ».

Le souci est bien là. Recruter un bon buteur, cela demande un effort financier. Le matricule 216 n’est pas spécialement en mesure de le faire depuis la descente en D1B. Son budget a été raboté de plus de la moitié. Il faut donc se montrer prudent. La saison dernière, la direction avait réussi à attirer Nuno Da Costa à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Sera-t-elle capable de reproduire une telle opération ? Il faut l’espérer. Sinon, le REM risque d’être en difficulté pour inscrire des buts.

Se débarrasser des gros salaires

Mais pour réussir une telle transaction, l’Excel devra également se débarrasser de certains (gros) salaires. En premier lieu de celui de Matias Silvestre. S’il a joué quelques bonnes rencontres lors du précédent exercice, le défenseur argentin a été renvoyé dans le noyau B. Ses émoluments pèsent lourdement sur les finances hurlues et un départ semble inéluctable. L’ancien du Milan AC a discuté avec quelques clubs en Série B italienne ainsi que dans son pays natal. Mais une solution semble compliquée à trouver. Son âge (36 ans) rentre également dans la balance.