Jason Bourdouxhe veut se faire un nom en Belgique Mouscron Arnaud Smars © BELGA

Le nouveau milieu de l’Excel s’est exilé pendant 17 ans aux Pays-Bas.



Malgré le début de saison compliqué de l’Excel (0/6), Jason Bourdouxhe est l’une des belles satisfactions actuellement au Canonnier. De par son abattage, sa hargne et sa polyvalence, il s’est déjà fait accepter par ses coéquipiers, par le staff et par les supporters hurlus. Preuve que son intégration se déroule bien. “Je suis là depuis un petit mois et je me sens bien dans le groupe et avec le staff. Même si les résultats ne sont pas ceux espérés pour l’instant… On va travailler durement pour (...)