Le nouveau défenseur hurlu a connu un projet de reconstruction au Cercle. Il veut apporter son expérience à Mouscron.

Dernière recrue de l’Excel Mouscron, Jérémy Taravel a suivi la défaite face au RWDM (3-1) derrière sa télévision. Pour le nouveau défenseur hurlu, rien ne sert de s’inquiéter. « On est dans un projet de reconstruction. Tout doit se mettre en place sur le plan physique, collectif, tactique… Il faudra de la patience de la part de tout le monde. Il faudra que l’on soit tous ensemble pour mener notre bateau à bon port. Nous ne sommes pas inquiets parce qu’on a débuté par une défaite. On était brouillons à cause d’un manque d’automatismes. Mais cela viendra avec le temps. Déjà cette semaine, on sent que des bonnes choses se mettent en place ».

Apporter la bonne mentalité

Le défenseur est bien placé pour analyser le nouveau projet mis en place au Canonnier. Lui qui a connu une aventure similaire au Cercle de Bruges. « J’étais également arrivé en D1B. On avait aussi connu un début compliqué puis on avait obtenu le déclic avant de monter en fin de saison. Ici, on voit qu’il y a des bons joueurs et un bon mixte entre jeunes et expérimentés. Mais les choses doivent encore prendre. Le plus important, ce sera de trouver rapidement le bon état d’esprit collectif. Car la D1B est une guerre. On joue quatre fois contre les mêmes équipes. La différence se fera sur le mental. Au Cercle, on avait un groupe de compétiteurs. Aussi bien les titulaires que les remplaçants et les joueurs n’ont repris. Chaque jour, à l’entraînement, il y avait cet esprit de compétition nécessaire pour progresser. À ce niveau, on peut encore faire mieux. Quand on aura cette mentalité et les automatismes, on sera capable de rivaliser avec des équipes comme le RWDM ».

