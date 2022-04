On l’avait pressenti en présentation, le duel entre les Excel de D1B sentait bon la fin de saison. Avec d’un côté Virton assuré de sa relégation en N1 avant le coup d’envoi et, de l’autre, un Mouscron qui n’a plus rien à jouer dans ce championnat et qui est englué dans les ennuis en coulisses. Et cela s’est quelque peu ressenti sur l’ensemble de la rencontre. (...)