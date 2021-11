"Je peux juste dire chapeau à mon groupe ! Je sais que cela peut paraître bateau comme phrase. Mais quand je vois le volume de travail qu’ils ont abattu ces derniers jours, malgré les mauvaises nouvelles et l’absence de paiement, je ne peux rien faire d’autres ".

Ces mots, on les doit au coach, José Jeunechamps, à quelques heures d’un déplacement à Waasland qui se présente dans des conditions difficiles. Jeudi, les salaires des employés et des joueurs n’étaient toujours pas réglés. Cela trotte forcément dans les têtes mais le noyau tente de gérer.

"Comme on peut, poursuit le T1. On enchaîne les entretiens individuels ou collectifs (NDLR : José Jeunechamps découvre le travail de psychologue). On espère que le boulot effectué durant la trêve se concrétisera sur la pelouse waeslandienne. Mais même si ce n’est pas le cas, je ne pourrai avoir que du respect pour mes gars vu les circonstances ".