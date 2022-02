Mathématiquement, le maintien hurlu n’est pas acquis. Mais dans les faits, il l’est ! Il faudrait en tout cas une fameuse remontada pour voir Virton remonter l’Excel. Ce week-end, les Hurlus ont l’opportunité de mettre un autre concurrent à distance. Histoire de se rassurer. "On veut confirmer et gagner match après match, assure José Jeunechamps. "On se doit de montrer une attitude irréprochable. Contre Virton, on a attendu d’être mené avant de rajouter les 10 % nécessaires pour prendre le dessus. J’ai eu la même sensation lors d’un exercice à l’entraînement. Le staff a dû piquer pour avoir une satisfaction complète. Je sens parfois un peu de relâche. Cela reste humain quand il n’y a pas de danger. Mais je n’aime pas ça. On doit continuer notre chemin et voir jusqu’où cela peut nous mener."

(...)