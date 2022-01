Mouscron navigue entre les reprises: la sportive avec le retour à l’entraînement et l’extra-sportive avec les rumeurs de rachat.



Du côté de Mouscron, le retour des joueurs n’aura pas vraiment coulé de source début de semaine dernière. La reprise des entraînements n’a pas été celle espérée par un staff technique qui a fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur. Le temps de réaliser les tests PCR exigés par la fédération, de recevoir l’ensemble des résultats et de faire le tri entre ceux qui sont bons pour le service, les cas Covid et les cas contacts, José Jeunechamps a dû s’adapter, jonglant entre séances en sous-nombre ou par petits groupes et match amical annulé. Pas de quoi toutefois freiner l’enthousiasme d’un coach qui compte, en ce début d’année 2022, surfer sur la bonne vague de fin 2021.

José, le Covid fait des siennes en cette période de retour aux entraînements. Mouscron n’est pas épargné…

"Sans trop de surprise! Quel club va pouvoir dire qu’il n’est pas touché par des cas positifs? Aucun. On a des joueurs positifs (NDLR: sept) , dont Fred Duplus et Marko Bakic, on a des cas contacts qui doivent respecter une quarantaine et on a eu des vaccinés de la troisième dose qui ont eu quelques effets secondaires… On a tourné à quinze ou seize, plus trois gardiens, en fin de semaine. Ce n’est pas l’idéal mais, je le répète, c’est partout pareil. Je m’estime même encore assez chanceux car on avait décidé de faire la préparation en Belgique. On n’a dès lors rien dû annuler. Lorsque je vois des grands clubs qui annulent hôtel et avion, c’est bien plus problématique."