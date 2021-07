Dans son discours d’introduction, Mbo Mpenza avait insisté sur l’importance de jouer la carte des jeunes à l’Excel Mouscron. Si le plus âgé des frères a également pris le titre de directeur du football, c’était également pour pouvoir superviser de manière plus optimale le Futurosport. “Et cela ne semble pas être que des mots, insiste Philippe Saint-Jean, responsable du centre de formation des Hurlus. Rapidement, Mbo et Enzo Scifo sont venus nous rendre visite. On sent (...)