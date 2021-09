Zéro sur neuf et une correction face à Waasland : les conditions n’étaient pas optimales à Mouscron au moment de débuter la trêve internationale. Mais, malgré les circonstances, les quinze jours ont été mis à profit par le staff, qui peut enfin compter sur un groupe au complet. "J’ai désormais l’équilibre que je réclame depuis le départ, assure Enzo Scifo. Les arrivées tardives et le Covid peuvent expliquer notre début de saison mais ne sont pas des excuses. On sait qu’on a l’effectif suffisant pour concurrencer nos adversaires. On a pu profiter des deux semaines pour travailler sur plusieurs points. Sera-ce suffisant pour obtenir un résultat ? On verra. Mais on doit juste arrêter de se poser des questions. On a besoin d’un déclic pour aller plus loin dans l’investissement. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas. Mais on a encore un blocage mental à faire passer."

Un duo Chevalier-Posto comme solution ?

Cela passera par une bonne prestation à Deinze. Et, encore mieux, par une victoire ! Pour l’obtenir, il faudra se montrer plus présent offensivement car Mouscron reste la plus mauvaise attaque de D1B. Mais l’arrivée de Chevalier doit combler ce manque. "Je n’ai rien à reprocher à Postolachi, qui a fait le boulot. C’est un jeune qui a subi beaucoup de pression. Il n’a pas été mis dans les conditions idéales, mais on n’avait pas d’autres solutions. Teddy a d’autres atouts. Il est plus roublard et sait être à la bonne place. On peut même envisager un duo entre les deux. C’est un tandem complémentaire qui pourra nous apporter du poids dans certaines circonstances."

Une victoire à Deinze n’est pas encore obligatoire mais est vivement conseillée pour enfin lancer la saison hurlue et obtenir des résultats plus en cohérence avec la qualité de l’effectif.