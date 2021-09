Depuis un an, les supporters de Mouscron ont eu peu d’occasions de se réjouir. Sur le précédent championnat et celui en cours, où l’on a déjà joué six rencontres, les victoires peuvent presque se compter sur les doigts d’une main. On exagère à peine, car il y en a eu en réalité 7 sur les 40 dernières rencontres ! Soit un ratio incroyablement mauvais d’à peine 17,5 %.