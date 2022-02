On savait déjà qu’il serait difficile pour les Hurlus d’aller chercher la 2e place. Les résultats du week-end l’ont confirmé : l’Excel ne pourra plus se qualifier pour le barrage. On pourrait alors croire que le groupe pourrait lâcher un peu sa fin de saison. Mais ce serait bien mal connaître le noyau mis sous les ordres de José Jeunechamps. On retrouve de nombreux compétiteurs qui sont bien décidés à tout donner jusqu’au bout ! "On ne veut pas lâcher. On est des compétiteurs, assure Jérémy Taravel. Dans ma carrière, j’ai dû connaître deux groupes comme cela auparavant. Avec José Jeunechamps, on est vraiment sur la même longueur d’onde. C’est déjà top d’être là (maintenu) après tout ce que l’on a vécu. Sans la mentalité qui nous unit, cela aurait certainement pu péter. Mais on ne veut pas en rester là. On se doit de bien finir. On ne veut pas donner une mauvaise image car on sait qu’on ne retiendra que la fin. Être 5e n’est pas notre objectif, on veut gratter au maximum".