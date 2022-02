Mathématiquement, rien n’est encore fait. Mais avec 12 points d’avance sur Virton et seulement 21 à distribuer, il n’y a plus de doutes : Mouscron restera dans le football professionnel lors de la prochaine saison. Un soulagement pour l’ensemble du club. D’autant plus que le scénario de la rencontre aurait pu accoucher d’un fameux hold-up.

Virton avait marqué sur sa seule opportunité dangereuse alors qu’il était outrageusement dominé par le REM. "C’est un scénario assez classique, analyse Fred Duplus, l’homme de l’égalisation. On savait que si on ne marquait pas, cela pouvait se passer mal. C’est arrivé avec ce goal virtonnais. Heureusement, on a eu la bonne réaction. Mon but ? Je n’ai pas spécialement fêté car j’étais déjà focus sur la suite : récupérer le ballon au plus vite, y aller et profiter de notre temps fort. Cela a payé grâce aux changements aussi. C’est une soirée parfaite. Cette victoire fait du bien. C’est un pas important vers le maintien".