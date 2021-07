L’interdiction de transferts à peine levée, l’Excel Mouscron officialise l’arrivée de Diandy Mouscron Arnaud Smars L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht est le premier transfert entrant des Hurlus. Un joueur d’expérience et qui connaît le football belge. Cela tranche avec les précédents mercatos. © Tam.be

Jeudi soir, la commission des licences a supprimé l’interdiction des transferts qui pesait sur l’Excel Mouscron. Il n’en fallait pas plus pour que les Hurlus enclenchent la première pour leur mercato. Le REM a officialisé la venue de Cristophe Diandy. L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht et de Charleroi était en test depuis plusieurs jours. Il avait notamment reçu du temps de jeu face à Aalbeke en amical.



La première recrue des Mouscronnois tranche avec ce que l’on a connu par le passé au Canonnier. Expérimenté et connaisseur du football belge, Diandy devra apporter toute sa science aux jeunes du groupe.



Le joueur a signé pour deux ans avec une option pour une année supplémentaire.



Dans les prochains jours, voire les prochaines heures, d’autres transferts sont attendus. On pense à Clément Tainmont, Parfait Mandanda ou encore Gouné Niangadou.