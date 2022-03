La rencontre entre Mouscron et le RWDM pourrait attirer une belle foule au Canonnier. Côté bruxellois, on annonce déjà la présence d’environ 500 supporters. José Jeunechamps rameute donc les troupes pour que les Hurlus soient également présents en nombre et vivent une belle rencontre à la maison.

"On annonce déjà une grosse affluence du côté du RWDM, signale-t-il. C’est un club qui est déjà très suivi en temps habituel. Alors ici, vu qu’il joue la montée, c’est encore amplifié. J’espère donc que notre public répondra présent aussi. On aura besoin de lui pour nous soutenir. On prend beaucoup de plaisir à jouer à la maison grâce à lui. Il y a moyen de créer une belle petite atmosphère."

D’autant que face à son ami, Vincent Euvrard, le coach du REM veut offrir une belle prestation. "On a l’occasion d’obtenir le maintien mathématique. Cela dépend de ce qu’il se passera dans les autres matchs (NdlR : Mouscron doit gagner et Virton perdre). À six matchs du terme ! Si on m’avait dit cela il y a trois mois, je ne l’aurais pas cru. Certains ont tendance à minimiser, même au sein de notre club. Mais cela reste un exploit qui a été réalisé. C’est le fruit d’un travail de longue haleine fourni par le groupe. Cela mérite le respect."

Et le meilleur moyen de le montrer, c’est de venir soutenir en nombre un effectif qui le mérite bien.

Le noyau de José Jeunechamps sera dévoilé ce samedi à l’issue du dernier entraînement. Le coach dispose d’un effectif complet à l’exception de Gueye (genou).