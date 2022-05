L’histoire se répète de triste manière pour Mouscron. Ce mardi soir, le conseil d’administration a prononcé la faillite du matricule 216. Près de 13 ans après celle de son prédecesseur, feu le Royal Excelsior Mouscron. Douze après la naissance du REM. "Lors du dernier conseil d’administration, accompagnés de la ville et l’IEG, les membres du CA avaient décidé de prendre un délai de réflexion pour tenter de trouver une solution aux problèmes rencontrés par le club. Un groupe de travail, composé de Pierre Huys, Guy Brutsaert, Benjamin Seillier et les avocats du club, avait été chargé d’étudier les différentes pistes possibles. Au terme de ce délai, et malgré de fortes réductions de charges envisageables, aucune solution n’a été trouvée afin de financer une PRJ. Le Conseil d’Administration a donc décidé de faire aveu de faillite. C’est avec beaucoup de peine et de déception que nous avons dû nous résoudre à prendre cette décision", a fait savoir le club par communiqué.