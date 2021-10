Mardi matin, l’Excel Mouscron a officialisé la nomination de José Jeunechamps à son poste de T1. Un retour par la grande porte pour le T2 qui avait été mis de côté durant le passage d’Enzo Scifo. Malgré la déception passée, l’ancien entraîneur adjoint du Standard a accepté la demande de Philippe Saint-Jean de devenir coach principal. Il nous explique les raisons de son retour mais aussi ses priorités avant l’importantissime réception du RWDM vendredi, le plus proche concurrent des Hurlus. Entretien avec celui qui aura pour mission de redresser la barre.

José, vous voilà de retour au Canonnier. Comment s’est-il organisé ?

"Un peu par hasard. Je vais être correct et le plus franc avec vous, je ne regardais plus vraiment les matchs de Mouscron car j’avais encore de la déception par rapport à ce qu’il s’est passé. Je suivais toujours l’actualité. Mais regarder une rencontre, c’était trop difficile pour moi. J’ai vu la semaine dernière qu’Enzo Scifo avait été limogé. Puis j’ai lu que Mbo et Émile Mpenza avaient été remerciés. Entre-temps, Philippe Saint-Jean m’avait appelé une première fois. De mon côté, j’avais une autre proposition comme T2. Philippe Saint-Jean m’a appelé une seconde fois pour me dire que c’était plus concret. J’ai hésité longtemps à prendre le poste. J’ai pris ma décision car j’ai reçu énormément de respect au sein du club. Les joueurs m’en ont montré énormément quand je suis parti. C’est une des premières fois que je recevais autant de messages de soutien. Puis il y avait aussi celui des membres du Futurosport et des bénévoles. C’est pour eux que je le fais."