Irréprochables sur le terrain depuis quatre rencontres, les Mouscronnois n’ont pas été rassurés par le discours de Patrick Declerck.

Malgré le 12 sur 12, l’ambiance n’était pas à la joie au Canonnier. Après la rencontre, staff, joueurs et employés étaient conviés à une réunion avec la direction. Tout le monde attendait de bonnes nouvelles. Mais on ne peut pas dire qu’elles sont arrivées. Beaucoup voulaient être rassurés mais c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. La faute à un discours mal préparé qui en a énervé plus d’un.

(....)