Le Covid a fait son retour dans le vestiaire. La saison dernière, le matricule 216 avait pu remettre plusieurs rencontres. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci malgré les huit cas recensés chez les joueurs, ainsi que les absences d’Enzo Scifo et d’Émile Mpenza.

José Jeunechamps, le rescapé du staff, devra s’adapter afin de tenter de rattraper les points perdus au RWDM. "Il y a eu beaucoup de boulot cette semaine, sourit l’adjoint. Il y a eu pas mal de petits problèmes à gérer. Il y a eu les premières absences en début de semaine. Puis certaines se sont rajoutées suite aux tests de mercredi. Il a fallu s’adapter. On a trouvé des solutions. On ressort du dernier entraînement avec de l’humilité mais aussi une certaine confiance en nos capacités."

Jérémy Taravel certainement titulaire

Balayés au stade Machtens (3-1), les Mouscronnois avaient affiché de nombreux manques. Malheureusement, les nombreuses absences ne permettent pas de travailler de manière optimale. "Cela ralentit forcément le processus… Mais on doit s’adapter et trouver des solutions. On a mis l’accent sur beaucoup de choses cette semaine. Aussi bien défensivement qu’offensivement afin de se montrer plus entreprenant. Avec Enzo Scifo et Émile Mpenza, on a construit un onze cohérent. On avait trouvé un bon mix entre jeunesse et expérience, entre taille et vitesse… Malheureusement, on a dû faire varier certaines choses à cause des nouvelles absences. Je touche du bois pour ne plus en avoir d’ici le coup d’envoi…"

Vu le groupe à sa disposition, le coach pourrait être tenté de lancer Jérémy Taravel dans le grand bain. "Quand on possède un tel joueur, on a envie de l’utiliser au plus vite. Mais il faut être vigilant vu qu’il a été à l’arrêt longtemps. Par la force des choses, on devra peut-être aller un peu plus vite que ce qui était prévu."

La même remarque vaut pour Duplus qui avait pris un coup sur le tibia qu’il s’était fracturé. "On devrait pouvoir l’utiliser. Il a été se faire un protège-tibia sur mesure pour être mieux protégé."

Offensivement, on pointera le retour d’Olivier Myny. Suffisant pour se montrer plus dangereux ?

Le noyau : Mandanda, Gillekens, Delavallée ; Duplus, Gueye, Simba, Mohamed, Henry, Taravel ; Lepoint, Mayoka-Tika, Dekuyper, Diandy, Franssen, Bourdouxhe ; Vroman, Dioné, Pierret, Myny.