Le staff a ramené l'exigence pro à l'Excel Mouscron Mouscron

Formé en grande partie par des gars du Futurosport, le nouveau staff joue un rôle important dans le 17 sur 24.



Le bilan de 17 sur 24 à Mouscron est à mettre au crédit des joueurs qui ont fait les efforts pour retrouver un niveau intéressant au sein de cette D1B. Mais la réussite est aussi due au staff mis en place depuis le licenciement d’Enzo Scifo. Avec Philippe Saint-Jean (directeur technique), José Jeunechamps (T1), Jean-Claude Massano (T2), Albert Semedo (T3), Pieter-Jan Sabbe (gardiens, phases arrêtées), Olivier Croes (préparation physique et coaching), Donovan Fauquenoit et Louis Mandon (préparation physique) ou encore les analystes vidéos (Michael Lefebvre et Stéphane Fernandes Medeiros) et le staff médical (Pierre-Henri Nuttin, Maxime Degouys, Maxime Binet et Cyprien Godart), l’Excel a retrouvé des couleurs.



Et la particularité de la majorité du staff, c’est que beaucoup sont (ou ont été) actifs au Futuro. (...)