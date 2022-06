Bien sûr, tous se doutaient que la faillite devenait inéluctable au fil des jours. Mais l’officialisation aura été tel un coup de massue. "On continue à vivre, on n’a pas le choix", reconnaissait Philippe qui s’occupe du matériel et du flocage. Mais le sentiment général était le dégoût. "On est dégoûté, fatigué, vidé…" Mais également révolté envers des gestionnaires qui n’ont finalement jamais rempli leur rôle. "C’est comme si on voyait l’iceberg arriver de loin mais qu’on ne faisait rien pour l’éviter. Ou bien qu’on tentait de manœuvrer en dernière minute mais que c’était bien trop tard." (...)