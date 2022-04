Un bilan de 18 points sur 42 à domicile pour Mouscron. Ce sera dans tous les cas mieux que le ratio pris à l’extérieur (12 points). Mais vu le contexte extra-sportif qui plane sur le Canonnier, ce bilan n’a finalement que peu de sens. Les Hurlus ont été capables d’assurer l’essentiel : permettre sportivement au club de rester en D1B.

Face au récent champion, les Hennuyers ont été victimes deux fois du même scénario : de la finition glaciale des Flandriens et de leurs erreurs. Au quart d’heure, Vaesen puis De Cuyper offraient un avantage mérité de deux buts (un penalty et une mauvaise remise mise à profit). La même chose se reproduisait en début de deuxième période. De Cuyper d’abord profitait de l’apathie de la défense. Ensuite, Daci mettait à profit une très mauvaise passe en retrait d’Angiulli, en une minute. Les deux autres buts de Werstelo n’étaient qu’anecdotiques…

Entre-temps, le groupe hurlu avait prouvé qu’il avait encore un peu de ressource en mettant un pressing plus haut. Simba, fraîchement monté, était proche d’en profiter mais plaçait à côté. Chevalier était plus opportuniste pour scorer le 1-2 en suivant bien une frappe repoussée de Carcela.

Mais cette défaite représente au final peu de choses. Que reprocher à un noyau qui a tant donné dans des circonstances si difficiles ? Le but de Duplus (66e) prouve à merveille les qualités présentes. Mais pour espérer mieux, un soutien bien plus appuyé de la direction était nécessaire. Reste à espérer qu’elle se montrera plus efficace dans son dernier devoir de la saison : obtenir la licence dans le mois à venir…

Mouscron : Mandanda, Angiulli, Taravel, Mohamed, Duplus, Bakic (23e Simba), Carcela (61e Laloux), Bocat, Myny (61e Giunta), Tainmont (70e Vroman), Chevalier.

Westerlo : Van Langendonck, Seigers, Neustäedter, Perdichizzi, Seydoux, Van Den Keybus (83e Soumah), Güçtekin, Fixelles (71e Paulet), De Cuyper (61e Persyn), Daci (71e Goure), Vaesen (61e Bernat).

Arbitre : M. Debeuckelaere.

Les buts : 15e Vaesen (0-1 sur pen), 16e De Cuyper (0-2), 37e Chevalier (1-2), 56e De Cuyper (1-3), 57e Daci (1-4), 66e Duplus (2-4), 70e Persyn (2-5), 88e Paulet (2-6).

Avertissements : Angiulli, Seigers, Chevalier.