On espère que Gabriel Jesus et Ederson, les stars de Manchester City qui ont donné le coup d’envoi, ont apprécié le spectacle. Mais on est certain qu’ils n’ont pas été impressionnés par le niveau des Hurlus…

Alors que le groupe avait décidé d’imposer du changement, avec le départ d’Enzo Scifo, il n’a pas montré la réaction attendue. "On pensait l’avoir vue lors des séances où il y avait de l’intensité. Mais on ne l’a pas vue aujourd’hui car on a senti les joueurs stressés. On sent de la tension dans le groupe. Il a du mal à jouer libéré", détaille Olivier Croes.