"Le Futuro et l’intégration des jeunes seront deux de nos priorités". Combien de fois n’a-t-on pas entendu cette phrase ces dernières années lors des présentations des différents investisseurs qui se sont succédé à Mouscron ? Très (trop) souvent ! Mais ici, les choses sont totalement différentes. Et on croit pleinement à la volonté de réussir cette prédiction car les personnes en places sont compétentes et ont cet amour pour la formation. On ne présente plus Philippe Saint-Jean qui a repris le Futurosport avec Philippe Brutsaert depuis quelques années. Il y a aussi Olivier Croes qui est dans le staff pro et au centre. De même que JC Massano, Albert Semedo, Michaël Lefebvre… Puis, il y a aussi à la tête de l’équipe première, un coach dont la formation est un cheval de bataille. José Jeunechamps est notamment passé par l’académie du Standard de Liège. L’intégration des pépites, il y croit donc. Mais cela se fait progressivement. D’autant que Mouscron a vécu une saison difficile où les lancer n’était pas idéal. (...)