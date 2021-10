Entre le Standard et José Jeunechamps, c’est une belle histoire. Le coach de l’Excel avait effectué un premier passage par Sclessin entre 2007 et 2012. Il y avait notamment entraîné les U19, de la génération Carcela, Moris, Mangala, avant de prendre en charge l’équipe réserve. À Liège, il apprend auprès de grands noms tels qu’Ivic ou que Böloni.

Son travail apprécié lui permet d’attirer les regards. C’est à Metz qu’il poursuivra sa carrière en tant qu’adjoint. En Moselle, il côtoiera notamment un certain Sadio Mané, qui brille désormais à Liverpool. Mais la Cité ardente reste un endroit qu’il a aimé et où il a été apprécié. En 2017, il effectue donc un nouveau retour en bord de Meuse. Alors qu’il devait travailler au sein de l’Académie, il se retrouve bombardé coach de l’équipe première suite au licenciement d’Aleksandar Jankovic. "On avait 0 sur 6 en playoffs 2", rappelait-il lors de sa présentation au Canonnier en tant que T1. "Je peux vous dire que cela vibrait de partout à Sclessin. J’avais finalement réalisé une belle série et j’avais sorti Christian Luyindama qui n’avait pas encore une seule minute de jeu."