Pour son deuxième match de préparation, Mouscron affrontait une opposition bien plus consistante qu’Aalbeke (P3) une semaine plus tôt. Face à Dunkerque (L2), bien plus avancé dans sa préparation, les Hurlus ont éprouvé les pires difficultés. Ils auraient pourtant pu ouvrir le score à la quatrième. Mais Faraj, qui profitait d’une erreur défensive, réalisait le mauvais choix en zone de conclusion.

C’était un feu de paille car les hommes de Scifo ne montraient plus rien par la suite. Si ce n’est Mandanda qui retardait l’échéance. Mais l’ancien portier de Charleroi, qui devrait signer dans les prochains jours, aura ensuite pris trois buts sur lesquels il ne pouvait rien.

Le REM testait plusieurs joueurs. Fred Duplus a pris place sur le flanc droit pendant une heure. Calvin Dekuyper, un ancien du Cercle, a été essayé dans le milieu. Les deux méritent d’être revu lors d’une prochaine rencontre. Jonanthan Mabanza, un attaquant amené par Emile Mpenza, a reçu une demi-heure. Mais il n’a pu se mettre en évidence.

On notera aussi la bonne surprise dans le milieu avec le retour d’Enes Saglik. Reste à voir si sa prestation lui permettra de convaincre la direction de lui proposer un contrat.

En tout cas, à un mois du premier match de championnat à Molenbeek, le travail ne manque pas au Canonnier. Des renforts sont également attendus pour fortifier un groupe qui ne semble pas capable, actuellement, de remplir l’objectif annoncé : tenter de retrouver la D1A au plus vite.

Le technique

Carte jaune : Mayoka-Tika.

Buts : Tchokounte (1-0, 29e), Kekteophomphone (2-0, 49e), Rocheteau (3-0, 75e)

Mouscron, Mandanda, Duplus (56e Vroman), Simba, Lepoint, Mohamed, Dekuyper (78e Atteri), Mayoka-Tika, Faraj (65e Tainmont), Saglik (56e Dione), Bocat (65e Badibanga), Postolachi (56e Mabanza).