Teddy Chevalier n’est plus à présenter en Belgique. Le Valenciennois n’est pas du genre à se cacher. Que ce soit sur le terrain ou… à l’interview! Celui qui a ouvert son compteur but vendredi à Deinze (défaite 3-1) n’a pas hésité à exprimer son désappointement par rapport à l’arbitrage. «Le référé nous tue le match. On a revu les images, le but de Lepoint est parfaitement valable (NDLR: on confirme également après avoir revu les images. Ce n’était pas encore le cas vendredi soir lors du bouclage). À 2-2, c’était un match différent car on était dans un temps fort. On repart avec beaucoup de colère ce soir. Mais on doit passer au-dessus de ça».

Si on peut légitimement comprendre la frustration du buteur et de ses coéquipiers, la mauvaise décision arbitrale ne doit pas servir de seule excuse. Cela a été une des grosses erreurs la saison dernière. Celle de toujours se cacher derrière des éléments externes avec peu de remise en question.

Mais cette année, avec la grosse expérience dans le groupe, la même bévue ne sera certainement pas commise. «Ce sera à nous, les anciens, de tirer les jeunes dans le bon sens. Beaucoup voient Mouscron dans le trou mais on va leur prouver qu’on n’est pas mort! On a beaucoup de choses à reconstruire mais j’y crois. On a les qualités et l’expérience pour y arriver. J’espère que dans quelques semaines, et je ne pense pas me tromper, on pourra se souvenir de cette interview et se dire qu’on l’a fait».

"Personne ne triche"

Pour l’instant, rien ne semble tourner en faveur du REM. Chaque occasion ou presque amène un but pour l’adversaire alors que les Hurlus ont encore touché du bois. Typique d’une équipe en manque de confiance? «Je dirai plutôt en manque de chance! De Belder peut refrapper 20 fois, il ne la met plus jamais aussi bien. Nous, on voit un but annulé pour rien, on touche la latte… On doit aller chercher ce brin de chance. On a besoin de ce déclic par le biais d’une victoire. Car je peux vous assurer que la mentalité est bien présente. En semaine ou en match, personne ne triche sur le terrain ou au sein du staff. On va vite rebondir»

"Cela trotte dans les têtes"

Cristophe Diandy avait le même sentiment que son coéquipier. Mais plus qu’un simple manque de réussite, le Sénégalais pointait également un souci mental et des errances défensives. «C’est rare que l’on parvienne à inscrire le premier but. Après cela, on était bien dans l’organisation. Le bloc était bien positionné. Mais sur sa première occasion, Deinze profite d’une petite approximation pour égaliser. Mentalement, on a un peu baissé les bras, même si on a continué à se battre. On a eu des occasions et on aurait dû égaliser avec Christophe Lepoint. C’est dommage car on méritait un point ce soir.

Mais quand on encaisse autant de buts en quatre rencontres (NDLR: 11 pour seulement deux goals inscrits), c’est qu’il y a un problème. On doit travailler là-dessus en se basant sur notre bonne entame. Mais après le but, cela commence à douter un peu. C’est logique quand on a déjà subi trois défaites. Cela trotte dans les têtes. On doit bosser pour réussir à tourner le bouton. Dans le vestiaire, le coach a parlé positivement. Une victoire doit nous permettre de tourner le bouton. On espère qu’elle arrivera cette semaine. On doit rester positif ».

Plus que footballistique, le souci semble dans les têtes actuellement du côté du Canonnier. Il faut dire que depuis un an, il y a eu peu de raisons de se réjouir à la rue du Stade. Les contre-performances s’enchaînent et ont provoqué la descente dont il faut évacuer le traumatisme.

Le nouveau projet est prometteur et il faut lui laisser du temps pour se mettre en place. Mais dans le football, le temps est une denrée précieuse. Il faudra rapidement le mettre à profit. Les affrontements face à Wellen en Coupe et Virton le week-end prochain doivent à tout prix permettre au matricule 216 de retrouver un peu de confiance. Sinon, la saison risque de devenir très longue…