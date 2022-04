José Jeunechamps l’avait annoncé en avant-match, plusieurs jeunes allaient certainement recevoir leur chance contre Waasland. C’est ainsi que Laloux et Nzau-Mavinga connaissaient leur première titularisation. Et ils peuvent être fiers de leur prestation. L’autre qui peut l’être, c’est Martin Delavallée. À 18 ans, le portier a également connu ses toutes premières minutes en remplaçant Parfait Mandanda, blessé. Mis en confiance par PJ Sabbe, son coach spécifique, mais aussi par Christophe Lepoint et Teddy Chevalier qui l’a pris dans les bras, le gardien a pu directement se mettre en vue. Sept minutes après sa montée au jeu, il a sorti une superbe parade face à Ribeiro Costa, son ancien équipier. "Il y avait forcément un peu de stress au moment de monter. Cela reste un premier match à ce niveau. PJ, mon coach, m’a mis en confiance. Il m’a dit de me calmer et qu’il avait confiance en mes qualités. Mon premier arrêt, face à Costa, m’a mis en confiance. Je suis assez content de ma prestation. Malgré la défaite à la fin…" (...)