Au lendemain de la première victoire de l’Excel, Mbo Mpenza, et Enzo Scifo ont rencontré des supporters. L’objectif de la réunion était clair : réunir autour du projet un public qui a fait part de ses inquiétudes après un 0 sur 12 qui n’est pas de nature à rassurer. Mbo Mpenza ne s’en est pas caché mais a atténué. "Quand je rentre des matchs, ma fille me demande ce qu’on a fait, détaille l’ex-Diable Rouge. Quand je lui dis qu’on a perdu, elle me répond : ‘Vous êtes nuls’. Si je prends le bilan comptable, je ne peux rien lui répondre. Mais quand on analyse, on voit les circonstances. Ce ne sont pas des excuses mais des explications. Le noyau s’est fait tardivement à cause du budget, il y a eu le Covid deux fois. Cela a tout ralenti car la préparation a été coupée. On espérait tous un autre départ ."



