Le paiement des salaires a mis un peu de baume au cœur des Hurlus et évité une sanction d’un retrait de trois points. Mais l’inquiétude demeure. La situation restera oppressante tant qu’un repreneur ne sera pas là. Ce ne sera pas Strive Football qui a démenti un intérêt par la voix de Roland Louf. Mandel voulait plutôt sonder l’IEG sur les infrastructures au cas où la montée en 1B ambitionnée par le club flandrien deviendrait réalité dans un futur proche. D’autres pistes (à Dubaï et en France) restent envisagées pour augmenter les capitaux du club. Il se chuchote même que Gérard Lopez pourrait toujours être présent. Mais avec un rôle plus minoritaire…

Mais place au sportif ce dimanche. "L’envie est là après cinq semaines, assure José Jeunechamps. Mais la tête n’est pas encore vide. C’est donc plus difficile pour les jambes. Il nous reste 48 h pour essayer de retrouver de la fraîcheur mentale, ce qui aura des répercussions sur celle physique. On a eu une bonne séance jeudi. C’était plus dur vendredi. Mais c’était un entraînement usant, car tactique. On est rentré dans le vif du sujet. Mais on manque de points de repère."

Comment remplacer Lucas Ribeiro ?

Car le matricule 216 n’a plus joué depuis Deinze le 18 décembre. Même pas en amical. "Je n’ai jamais connu cela. On n’a même pas su se mesurer à des amateurs… Heureusement, l’équipe change peu. Elle n’a connu que le départ de Ribeiro. On ne doit pas retrouver d’automatismes. À l’entraînement, on a travaillé de nouvelles choses pour ne plus être qu’une équipe de transition. Cela fonctionnait bien jusqu’à mardi dernier. Mais on n’a pas pu tester contre d’autres oppositions. On doit aussi trouver les solutions pour remplacer Lucas. Cela passera par le collectif ou par l’émergence d’un autre joueur. Thomas Robert et Timothy Robert ont intégré le groupe car ils ont des qualités. Mais là non plus, on n’a pas su les voir en matchs contre des adultes. Le passage des jeunes est déjà difficile. Mais il l’est encore plus avec la situation."

Malgré tout, le groupe hurlu ne veut pas lâcher. "Janvier et février sont des mois de vérité. Si on reprend bien, on pourra rêver d’autres horizons. Mais on doit rester humbles et réalistes avec tout ce qui se passe. On veut d’abord conserver Mouscron au niveau professionnel. Cela peut rassurer un éventuel repreneur. Mais ce sera surtout une fierté de l’avoir fait malgré le contexte. On essaie de rassurer les joueurs en leur disant ce que l’on sait, sans raconter de carabistouilles. On espère que le cinéma ne recommencera pas dans 15 jours parce que c’est fatigant. Surtout qu’on est toujours payés au final. J’ai des difficultés à comprendre cette gestion. Cela crée des dégâts. Mais on s’est mis d’accord avec ceux qui sont là. Si on s’implique, on le fera à fond."