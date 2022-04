La Dernière Humeur par Jean-Marc Gheraille.



Sauf énième miracle avec un mécène sorti de nulle part, l’Excelsior Mouscron vit ses dernières semaines. Le club, sous perfusion depuis des années avec des attelages financiers parfois douteux, n’a pas obtenu sa licence pro et est même à vendre pour un euro symbolique par son propriétaire Gérard Lopez. Un boss qui a "réussi" à faire descendre le club, a filé à l’anglaise à Boavista et à Bordeaux (où l’on ne peut pas dire qu’il fasse des étincelles) et qui, aujourd’hui, lâche l’affaire.