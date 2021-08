Enzo Scifo savait que tout ne serait pas en place pour le premier match de l’Excel Mouscron au RWDM. Il ne s’attendait peut-être pas à ce que le chantier soit aussi vaste au terme des 90 minutes vécues à Molenbeek.

Si on a vu des Mouscronnois plutôt bien en place durant les premières minutes, les premières failles sont rapidement apparues. La défense s’est fait dépasser, Mandanda s’est loupé sur le premier but des Molenbeekois alors que ses défenseurs laissaient Claes filer sur le deuxième.

On attendait une réaction après la pause; elle n’est jamais venue. Un nouvel oubli de la défense et puis l’exclusion de Ribeiro deux minutes plus tard mettaient fin à tout suspense.

Au fil des minutes, on a même vu des Mouscronnois cuits et la réduction du score de Mohamed sur penalty n’était qu’anecdotique. "Il y a encore beaucoup de travail, nous en sommes conscients. Il y a pas mal de nouveaux joueurs dans l’effectif, il faut continuer à bosser mais ce n’est pas non plus une catastrophe. Ce n’est qu’un match", glissait Christophe Lepoint à l’issue des débats.

Replacé au poste de défenseur central, le Mouscronnois était toutefois réaliste et ne se cachait pas au moment d’évoquer les errements de son équipe. "L’organisation n’était pas optimale."

Au terme de ce premier match, le constat est simple : Mouscron se cherche encore. "L’arrivée de Taravel va peut-être me permettre de retrouver ma place dans le milieu de terrain. On doit encore apprendre à se trouver sur le terrain mais on se remet au boulot dès ce lundi."