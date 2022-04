La Commission des licences a rendu son verdict, ce mercredi, pour les deux dossiers de clubs qui posaient encore question, à savoir le Standard et Mouscron. Et il n’y a pas eu de surprise. Le club liégeois a obtenu le feu vert, après la finalisation de la vente à 777 Partners, alors que le club hennuyer a été recalé, criblé de dettes et incapable d’assurer la mise en continuité.