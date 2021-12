Il a fallu une mi-temps aux Hurlus pour retrouver leur jeu des dernières semaines.

Une semaine après sa défaite à Westerlo (4-3), on était curieux de voir comment Mouscron allait réagir. Pourrait-il reprendre tout de suite sa belle série ? C’est la question que beaucoup se posaient dans les travées d’un Canonnier qui a rendu un vibrant hommage à Maurice, un supporter de la première heure décédé vendredi.

La réponse était claire en première mi-temps : non ! Cueillis à froid dès la 9e, par Arzani isolé dans le rectangle, les Hurlus peinaient à retrouver leur jeu flamboyant des dernières semaines. L’absence de Bakic, suspendu pour deux matchs se faisait clairement ressentir. Le REM n’avait plus son régulateur. L’homme capable de mettre le pied sur le ballon pour lancer la construction. Un constat encore accentué par la sortie rapide (18e) de Lepoint, blessé. Si ce n’est une belle opportunité de Chevalier, on ne voyait pas grand-chose. Cela manquait clairement de rythme. Et Duplus n’hésitait pas à le crier à plusieurs reprises afin de réveiller les troupes.