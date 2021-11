L’Excel a confirmé sa victoire acquise à Virton. Il reste à 3 points des Gaumais et se rapproche du RWDM et de Lommel.

Aux chiffres, on peut faire dire ce que l’on veut. Mais certaines statistiques ne mentent pas. Depuis le retour de Jeunechamps, Mouscron a engrangé 7 points sur 9. Il a marqué cinq fois et n’a encaissé qu’à une reprise. Mais plus que l’importante prise de points, c’est le fond de jeu qui rassure. L’Excel sait se montrer solide désormais.