En ordre en termes de salaires et ragaillardis d’un point de vue sportif, les Hurlus vont pouvoir passer une fin d’année un peu plus tranquille. Enfin presque… Car il y a très prochainement un mercato qui va s’ouvrir. Et comme l’Excel est l’équipe en vue du moment, certains clubs pourraient flairer la bonne affaire. “De ce point de vue là, c’est une bonne chose que l’on soit à jour au niveau des salaires. Cela rassure. Pour le reste, il faut voir avec la direction ou les joueurs concernés. Mais dans l’intérêt du club et de tout le monde, il faut faire le maximum pour garder l’ensemble du noyau.”

En attendant, Fred Duplus va profiter de quelques jours de congé bien mérités. “Cela va faire du bien de couper et de se ressourcer en famille. Car on a beaucoup donné physiquement et mentalement pendant six mois.”

Quel programme pour la reprise ?

Les Mouscronnois sont en congés jusqu’au 3 janvier. “On leur a donné un programme à respecter ainsi qu’un poids à ne surtout pas dépasser pendant les fêtes”, détaille José Jeunechamps. La balance sera donc de sortie pour le retour au stade. Gare aux excès !

À la base, les Hurlus devaient jouer deux matchs amicaux au Canonnier avant son déplacement au Lierse (week-end du 21 janvier). Mais celui contre Lens a été annulé par le club français pour incompatibilité de calendrier.

Par contre, le duel face à Courtrai est maintenu. Il aura lieu le 15 janvier à 11 h et à huis clos. Mouscron cherche encore une rencontre pour remplir sa préparation.