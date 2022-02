C’est avec de la confiance engendrée par la belle prestation contre Waasland (3-0) que Mouscron ira défier le leader, Westerlo samedi soir (20h45). Plus que la victoire, José Jeunechamps veut avant tout revoir le même contenu.

Mais d’un autre côté, je me dis : "Heureusement qu’on a fait cette série". Sinon, je ne sais pas où on serait… Loin en tout cas. Avec tout le stress que cela engendre. On doit donc rester vigilant et ne pas commettre d’erreurs. Car avec le retard accumulé en début de championnat, cela peut vite tourner. On doit donc trouver cette régularité dans nos performances. On voit que le groupe maîtrise de mieux en mieux les principes que l’on veut mettre en place. On amène plus de combinaisons offensives et cela plaît aux gars. Le plus dur désormais, c’est de confirmer match après match. La régularité, c’est ce qui fait la différence entre le bon et le très bon niveau".

Mais le coach est heureux du travail effectué en semaine. "On sent que l’on retrouve des jambes. Contre Waasland, six gars ont effectué plus de 10 kilomètres. Ce n’est pas un gage de succès mais c’est une donnée importante. En Belgique, quand on court plus, on a des chances de gagner. Il suffit de regarder l’Union. La victoire a fait du bien, comme le paiement des salaires et les échos positifs qui nous viennent de la direction. On retrouve cette flamme nécessaire. Même ceux qui ne jouent pas sont très impliqués. Cela se ressent aux entraînements. C’est de bon augure."

Dans les titulaires réguliers, seul Myny manquera à l’appel. Mayoka Tika et Postolachi sont malades. Angiulli devrait donc retrouver sa place en défense centrale et Duplus remonter d’un cran.



La sélection de José Jeunechamps

Pour le déplacement à Westerlo, José Jeunechamps reprend le groupe suivant : Gillekens, Delavallée, Mandanda, Taravel, Mohamed, Lepoint, Duplus, Bocat, Angiulli, Diandy, Vroman, Dione, Dekuyper, Tainmont, Bakic, Carcela, Bourdouxhe, Robert, Gnohéré, Chevalier.

Myny est blessé. Mayoka-Tika et Postolachi sont malades.