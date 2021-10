Des frères qui s’affrontent, ce n’est plus une exception. Mais pour les Gillekens, ce sera une première. "Jordy a cinq ans de moins, détaille le deuxième portier. On a été formés à Louvain. On s’est côtoyés trois ans dans le noyau pro. Ensuite, Jordy est parti à la Fiorentina. C’est la première fois que l’on se retrouve dans des clubs de la même division."