Nick Gillekens (Mouscron): "On doit regarder derrière nous" Mouscron Arnaud Smars © BELGA

La défaite au RWDM a fait mal. Si les Hurlus n’abandonnent pas définitivement la lutte pour le barrage, ils doivent rester vigilants.



Un but en tout début de partie, un autre à la fin et entre-deux une rencontre hurlue pas aussi mauvaise que certains veulent le laisser penser. Mais comme face au Lierse une semaine plus tôt, il a manqué la finition côté hurlu. Pour la deuxième fois de suite, Mouscron n’a pas fait trembler le chemin des filets. Ce n’était plus arrivé depuis… les deux premiers matchs de la saison. "On était venu avec l’envie et l’esprit pour faire quelque chose de bien et débuter de bonne manière nos trois matchs difficiles, assure Nick Gillekens. Mais on débute très mal avec ce but. On rend le ballon trop facilement puis il y a ce faux bond sur un terrain catastrophique. De Camargo en profite. À partir de là, cela se complique. On devait aller chercher Molenbeek plus haut tout en sachant qu’ils sont très forts sur contres. On était un peu bloqué entre deux idées. On a su se créer quelques occasions mais on n’a pas su en profiter."