Dans le passé, il y a toujours eu une relation forte entre les joueurs flandriens, l’Excel Mouscron et les supporters hurlus. Il suffit de se rappeler les réussites de ses dernières années. On pense à des gars comme Koen De Vlesschauwer, Laurent Dauwe et bien d’autres.

Nouveau venu au Canonnier, Olivier Myny espère bien marcher sur les traces de ses illustres prédécesseurs. L’ancien de Louvain vient de signer pour deux saisons. Il est prêt à se lancer dans un nouveau défi. «J’étais arrivé en fin de contrat avec Louvain. J’ai eu plusieurs touches mais Mouscron semblait vraiment me vouloir. J’avais un bon sentiment. J’avais également besoin d’un projet ambitieux. Ici, on sait que l’objectif est de se battre pour la montée en Pro League. En tant que compétiteur, j’ai besoin de cela! J’avais déjà effectué le même chemin il y a quelques années. J’avais quitté Beveren en D1 pour aller à Louvain».