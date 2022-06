Antoine Pontrandolfi et Arnaud Smars

On m’a demandé de rester pour assurer la continuité du club, je n’y suis pas parvenu", avoue Patrick Declerck au lendemain de la faillite de l’Excel Mouscron.

À l’agonie financièrement, le matricule 216 ne s’est pas relevé, plombé par les dettes et l’instabilité de ses investisseurs. Peut-être encore davantage que Gérard Lopez, Patrick Declerck cristallise aujourd’hui toute la colère des supporters de l’Excel, qui voient disparaître leur club de cœur pour la deuxième fois en treize ans. "Les gens disent que je suis la source de tous les maux de l’Excel Mouscron. Je me suis pourtant investi autant que possible dans le club, en tant que bénévole. Pendant sept ans, nous avons réussi à obtenir une licence pour continuer de jouer au niveau professionnel. Je n’ai pas fait que des mauvaises choses. À la reprise du matricule en 2009, nous avons même permis au club de retrouver la première division belge", justifie l’intéressé. Qu’elle semble loin cette époque… (...)