Si l’Excel est en pleine reconstruction sur le terrain, le travail s’effectue également dans les bureaux à Mouscron. Paul Allaerts va effectivement quitter son poste de directeur général. L’ancien arbitre va rejoindre le giron du propriétaire hurlu, Gérard Lopez. Il devrait effectuer des consultances aussi bien à Bordeaux que Boavista, les deux autres clubs de l’homme d’affaires luxembourgeois. La nouvelle doit être officialisée ce mardi par le REM. Contacté par nos soins, le principal intéressé nous a précisé qu’un communiqué allait être transmis par le club.

Paul Allaerts est arrivé au Canonnier en juin 2016 en tant que directeur général. Lors d’une longue interview qu’il nous avait accordée en 2019, il était revenu sur son rôle. "Ma fonction est bien plus complète que la "simple" prise en charge des transferts. Je dois également gérer mes équipes, préparer le dossier de la licence avec eux, créer et appliquer les process qui doivent permettre à Mouscron de se professionnaliser toujours un peu plus. Pour y arriver, j’avais le choix de partir d’une page blanche ou de me servir de ce qui était en place avec les nombreux bénévoles qui font partie de l’ADN de l’Excel "

Un temps en charge du sportif, il s’était concentré sur un travail plus administratif. C’était encore plus vrai cette saison avec la nomination de Mbo Mpenza en tant que "directeur du football".

Afin de combler le futur départ de l’Anversois, le matricule 216 pense à une solution en interne.