Postolachi : "On oublie vite que je n’ai que 22 ans" Mouscron Arnaud Smars © BELGA

L’attaquant de l’Excel n’a rien perdu de sa volonté. Il mériterait tellement un but.



En cette fin de saison où le maintien est acquis, certains Hurlus vont recevoir un peu de temps de jeu. Face à Deinze, ce fut le cas pour Virgiliu Postolachi qui a pu jouer une grosse demi-heure. Ce qui n’était jamais arrivé en championnat cette saison. Sa plus longue rentrée avant vendredi, c’était 21 minutes contre Lommel en octobre dernier. "Cela fait du bien. Physiquement, je me sens en forme. (...)