Quel est le point commun entre les rencontres face à Deinze, le Lierse et celle d’hier contre le RWDM? La réponse est simple: Mouscron a chaque fois eu la chance de mener au score. Deux fois après une minute. Un peu plus tard ce vendredi. Mais le résultat a chaque fois été en leur défaveur au final, deux nuls et une défaite.



(...)