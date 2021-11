Mouscron ne s'arrête plus en D1B et vient d'enchaîner une quatrième victoire consécutive 2-1 aux détriments du Lierse lors de la 13e journée de championnat. Grâce à cette victoire, les Hurlus quittent la dernière place du classement et reviennent à une unité de leur adversaire du jour.

Les hommes de José Jeunechamps prenaient l'avantage après 20 minutes de jeu grâce à Lucas Coste, au bon endroit à la suite d'une passe de Teddy Chevalier (20e, 1-0).

Les Hennuyers doublaient la marque en seconde mi-temps avec l'aide bien involontaire du joueur du Lierse Joeri Poelmans qui poussait le cuir dans ses propres filets (64e, 2-0).

Les Lierrois réagissaient rapidement et revenaient à la marque quelques minutes plus tard, en faisant trembler les filets du bon côté par l'entremise de Thiebaut Van Acker (72e, 2-1).

Malgré ce but concédé, Mouscron tenait bon et empochait son quatrième succès de la saison, le quatrième d'affilée !

Au classement, les Hurlus laissent la dernière place à Virton et grimpent au 6e rang avec 15 unités, à une longueur du trio formé par le Lierse, le RWDM et Deinze. Les Mouscronnois possèdent un point d'avance sur Lommel, avant-dernier et trois sur Virton, désormais lanterne rouge.