Quatre à la suite !" comme on dirait dans un célèbre jeu télévisé ! Les Hurlus poursuivent leur magnifique remontée en signant un 13 sur 15. Quelle différence avec un début de saison où prendre un point semblait presque un exploit. On en arriverait presque à la conclusion inverse : qui sera capable de battre ces Mouscronnois ? Car dans la difficulté, le noyau semble s’être encore uni un peu plus pour faire face à l’adversité. Et ce fut bien nécessaire face à un Lierse qui a mis la pression jusqu’au bout à une défense qui a tenu bon.