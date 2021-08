Champion de D1B avec Malines en 2019, Clément Tainmont (Mouscron) connaît bien la réalité d’une division si particulière.

Le championnat de D1B reprend ses droits ce vendredi avec un affrontement entre Deinze et le Lierse en lever de rideau. Dès samedi, un premier choc entre le RWDM et Mouscron attirera toutes les attentions alors que le dimanche, beaucoup seront curieux de voir le comportement d’une équipe de Virton toujours en plein chantier, sur la pelouse de Westerlo, quelques heures après l’affrontement très ouvert entre Lommel et Waasland-Beveren.

Une D1B que Clément Tainmont retrouvera, lui qui l’avait remportée avec Malines il y a deux ans, et qui repart à l’assaut de ce championnat si particulier avec la vareuse de Mouscron sur le dos. "J’ai connu ce championnat dans son ancienne formule, avec deux tranches. Le scénario est totalement différent depuis la saison dernière, ce qui nous a permis de retrouver une gestion de championnat plus normale. Avec un champion déclaré au terme des 28 journées, et plus un championnat divisé en deux tranches, on retrouve une gestion de la saison sur sa longueur. La pression des résultats n’est plus la même et cela nous permet de construire sur du long terme", explique Clément Tainmont.