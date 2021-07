Cinq ans plus tard, Enzo Scifo a enfin retrouvé le plaisir de prendre place sur un banc. "Je suis heureux de retrouver les terrains et cette atmosphère. L’envie est présente chez moi et j’espère pouvoir la transmettre à mes joueurs. Car on sait qu’on en aura besoin cette année".

Pour sa première à la tête des Hurlus, l’ancien Diable rouge a vu son équipe s’imposer 4-1 au petit trot face à Aalbeke (P3C). D’une telle rencontre de préparation, il serait idiot de tirer des conclusions définitives. Mais cela permet toutefois de déceler certaines directions. Débriefing en plusieurs points.