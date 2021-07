Si l’Excel Mouscron est temporairement interdit de transferts, cela n’empêche pas la direction mouscronnoise de travailler sur le noyau pour la saison à venir. Pour preuve, trois tests seront dans le groupe mouscronnois pour le déplacement à Aalbke (P3C). Et ce sont loin d’être des inconnus.

On retrouve notamment les deux anciens Carolos: Clément Tainmont et Christophe Diandy. Aux deux joueurs, il faut rajouter Gouné Niangadou. Il s’agit d’un jeune joueur qui était à l’Antwerp la saison dernière. Il y a notamment connu le nouveau T3, Émile Mpenza.31 joueurs sont repris pour ce premier match amical: Delavalée, Gillekens, Simba, Gueye, Hocko, Taimont, Tabekou, Postolachi, Bakic, Mohamed, Faraj, Niangadou, Mayoka Tika, Dione, Atteri, Vroman, Bocat, Lepoint, Henry, Diandy, Silverstre, Badibanga et Gnohéré.Philippe Vandewalle désigné entraîneur des gardiens



La direction travaille également sur la constitution du staff.



C’est même un quatrième ancien Diable Rouge qui vient au chevet de l’Excel Mouscron après les frères Mpenza et Enzo Scifo. Philippe Vandewalle est effectivement devenu l’entraîneur des gardiens.





L’ancien coach des portiers de l’équipe nationale ou du Standard a pris en charge Nick Gillekens et Martin Delavalée depuis le début de la semaine. L’officialisation devrait tomber quand l’interdiction des transferts sera levée.Prochainement, il pourrait également coacher Parfait Mandanda.





L’ancien dernier rempart du Sporting Charleroi pourrait faire le chemin inverse par rapport à Hervé Koffi qui rejoint le Mambourg. Le frère de Steve Mandanda, l’international français, est effectivement pressenti au Canonnier.